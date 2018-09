Mitsubishi Xpander Ready Stok di BBM Urip Sumoharjo

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bosowa Berlian Motor (BBM) Urip Sumoharjo Makassar menyediakan stok untuk pemesanan Mitsubishi Xpander.

Branch Manager BBM Urip Sumoharjo Mukminin yang ditemui di showroom-nya, Rabu (12/9/2018) menuturkan, konsumen tak perlu lagi menunggu untuk pemesanan Xpander

"Karena Xpander kami ready stok. Terakhir masa inden sudah kita salurkan Agustus kemarin," katanya.

Ada delapan pilihan dengan harga berjenjang ditawarkan BBM Urip Sumoharjo selama September.

Mulai dari Xpander GLX M/T dibanderol Rp 211,9 juta, Xpander GLS M/T sekitar Rp 230,4 juta, Xpander GLS A/T Rp 241,4 juta, Xpander Exceed M/T Rp 237,9 juta.

Xpander Exceed A/T Rp 248,5 juta, Xpander Sport M/T Rp 251 juta, Xpander Sport A/T Rp 261 juta, dan Xpander Ultimate A/T Rp 269,5 juta.

Down Paiment (DP) atau uang muka beberapa leasing di angka 25 persen. Tenor sampai 60 bulan atau 5 tahun.

"Simulasi misalnya, untuk Xpander tipe GLX M/T dibanderol Rp 211,9 juta. Untuk tenor 60 bulan angsurannya bisa Rp 5,64 juta per bulan. Bisa juga tenor 48 bulan dengan angsuran Rp 6,23 juta perbulan," kata Mukminin

Tidak hanya sampai di situ, para konsumen yang membeli secara kredit juga berhak mendapat bonus lainnya.