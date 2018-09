Layanan Syariah Adira Finance Dilaunching di Showroom Bosowa Berlian

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perusahaan pembiayaan terkemuka nasional, Adira Fianance meluncurkan layanan Syariah Adirah Finance di Showroom Bosowa Berlian Motor (BBM) Jl Perintis Kemerdekaan Makassar, Rabu (12/9/2018).

Hadir dalam peresmian Head of Syariah Adira Finance Yusron Hibrizie, Chief Operation Officce BBM Syamsul Arifin, Head of Syariah Bisnis Tisna Sumantri, Head Region Sulselbar I BBM Firmansyah Ikhsan, Head Region Sulawesi II BBM, Head Region Non Sulawesi BBM Rustan HG, Branch Manager BBM Urip Sumoharjo Mukminin.

Head of Syariah Adira Finance, Yusron Hibrizie dalam sambutannya menuturkan, melihat pangsa pasar saat ini, pembiayaan syariah terus berkembang dan banyak diminati.

"Adira Finance tak ketinggalan menyediakan berbagai produk berbasis syariah bagi kebutuhan masyarakat seperti pembiayaan otomotif mobil dan motor, serta pembiayaan Paket Umrah," katanya.

Istimewanya, proses launching digelar di showroom Bosowa Berlian Motor (BBM).

Chief Operation Officce BBM Syamsul Arifin berterima kasih, proses launching digelar di showroom BBM.

"Adira Finance salah satu pembiayaan yang support kami. Bahkan dari beberapa leasing, Adira Finance tertinggi membantu kami," katanya.

Hadirnya Adira Finance Syariah, memberi pilihan kepada customer untuk memilih menggunakan pembiayaan apa.

"Ada customer kami yang mencari pembiayaan syariah. Alhamdulillah sudah ada sekarang. Silakan bertransaksi," katanya. (*)