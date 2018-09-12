Pilpres 2019
Ini Ketua Parpol Level Provinsi yang Hadiri Deklarasi Relawan Jokowi-Ma'ruf di Sulsel
Deklarasi itu digelar di bekas posko pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Relawan Tim Blusukan Joko Widodo (Jokowi) Sulawesi Selatan dan Tim Pemenangan Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menggelar deklarasi.
Deklarasi itu digelar di bekas posko pemenangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan), Jl Haji Bau, Makassar, Rabu (12/9/2018), sekitar pukul 20.00 wita.
Kegiatan itu dihadiri Ketua DPW PPP Sulsel HM Aras, Wakil Ketua DPD Partai Hanura Sulsel Affandy Agusman Aries, Wakil Ketua DPD PDIP Sulsel Husain Junaid.
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Hadir juga Ketua PSI Sulsel Fadly Noor, perwakilan Partai Nasdem Sulsel, perwakilan Partai Perindo Sulsel, dan ratusan massa pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019.
Ketua Tim Prof Andalan Taufik Fahruddin membacakan naskah deklarasi.
Pukul 20.30 wita, Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah bersama Mentari Perhubungan Budi Karya Sumadi tiba di lokasi deklarasi.(ziz)
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