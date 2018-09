Cadangan Devisa Akhir Agustus Susut Rp 5,945 T

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Posisi cadangan devisa Indonesia pada Agustus 2018 cukup tinggi sebesar US$ 117,9 miliar dolar AS atau Rp 1.752,34 triliun (US$ 1 = Rp 14.863).

Angka itu lebih rendah dibandingkan dengan cadangan devisa akhir Juli di angka US$ 118,3 miliar dolar AS atau Rp 1.758,29 triliun.

Artinya ada penyusutan sekitar US$ 0,4 miliar dolar AS atau setara Rp 5,945 triliun

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Agusman dalam rilisnya menuturkan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," katanya.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

"Penurunan cadangan devisa pada Agustus 2018 terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat," ujar Agusman.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai didukung keyakinan terhadap stabilitas dan (*)