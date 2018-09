Toyota Sebarkan Nilai Positif ke Masyarakat Lewat Komunitas

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Toyota senantiasa memberikan apresiasi kepada anggota Toyota Owner Club (TOC).

Di antaranya melalui dukungan penyelenggaraan Toyota Jambore 2018 bertema Solidariland di JIExpo Kemayoran Jakarta.

PT Toyota-Astra Motor (TAM) berharap pertemuan para anggota TOC dari berbagai komunitas pemilik mobil Toyota bisa menjadi ajang silaturahmi, diskusi, dan melakukan aktivitas bersama guna makin meningkatkan rasa solidaritas.

“Kami ingin Toyota Jamboree yang tahun ini memasuki penyelenggaraan ke-11 atau lebih dari satu dekade dapat menjadi sarana mempererat tali silaturahmi dan ikatan solidaritas baik antar sesama anggota TOC maupun dengan Toyota," kata Presiden Direktur PT TAM, Yoshihiro Nakata, Selasa (11/9/2018).

Sebanyak 1.500 peserta dari 18 TOC di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) hadir memeriahkan Toyota Jamboree 2018, perhelatan rutin yang digelar PT Toyota-Astra Motor sejak 2008 ini.

Melalui kegiatan ini, PT TAM juga menyelipkan bebeberapa pesan dan nilai-nilai positif yang merupakan komitmen Toyota baik di bidang pelestarian lingkungan, pendidikan, maupun keselamatan berkendara.

Selanjutnya Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto, menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota komunitas karena telah memilih Toyota sebagai mobil untuk menemani mobilitasnya.

Sekaligus atas perannya menjadi orang terdepan untuk berbagi dan menyebarkan nilai-nilai positif kepada masyarakat melalui kegiatan di bidang pelestarian lingkungan hidup, pendidikan, maupun keselamatan berkendara.

"Bagi Toyota, kegiatan ini juga merupakan sarana untuk menjalin hubungan yang baik dengan komunitas, sekaligus untuk menyampaikan pesan bahwa Toyota senantiasa peduli untuk tetap menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan keselamatan berkendara sebagai cerminan Toyota Ownership Experience,” tutur, Henry Tanoto.

Keberadan anggota TOC yang merupakan bagian dari masyarakat diyakini PT TAM juga mampu berperan sebagi brand ambassador Toyota.

Termasuk dalam memberikan informasi tentang produk, layanan, teknologi, inovasi, dan solusi Toyota ke masyarakat lainnya.

Melalui peran aktif para anggota TOC ini, TAM berharap masyarakat semakin mengerti keseriusan Toyota dalam mengimplementasikan semangat Let’s Go Beyond melalui Beyond Product, Beyond Technology dan Beyond Service, sejalan dengan semangat untuk mewujudkan Toyota Ever Better Cars.

Untuk memeriahkan acara Toyota Jambore 2018, TAM menghadirkan Racing Simulator, 3600 Photo Booth, Hybrid Corner, TTI Coaching-Clinic, serta aktivitas after sales dengan mendatangkan Toyota Mobile Service (TMS) guna memberikan layanan bagi anggota TOC.

“Toyota Jamboree merupakan salah satu bentuk komitmen Toyota untuk mendukung segala aktivitas positif TOC yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tapi juga komunitas lainnya yang ada di Indonesia,” tutur Henry.(*)