Sapa Maba Fakultas Ekonomi Unibos, Wagub Sulsel Berikan Tips Entrepreneur

Fakultas Ekonomi (FE) Unibos memberi motivasi penanaman jiwa entrepreneurship dan kepemimpinan dalam penyambutan maba dengan tema Basic Character and Study Skill (BCSS) di Ruang Senat Lantai 9 Gedung I Unibos, Selasa (11/09/2018). BCSS khusus FE Unibos yang diikuti 329 maba ini diberi motivasi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman dan CEO PSM Makassar, Munaffri Arifuddin. Kedua pemateri tersebut didampingi oleh para dosen FE Unibos bersama Dekan Fakultas Ekonomi Unibos, Dr. A. Arifuddin Mane.

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman, memotivasi mahasiswa baru Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Bosowa (Unibos) di ruang senat, Selasa (11/9/2018).

Kehadiran alumni Fakultas Teknik Unhas tersebut,dalam rangka memberikan motivasi kepemimpinan dan enterpreneurahip sebagai rangkaian penyambutan mahasiswa Unibos 2018.

Melalui konsep Basic Character and Study Skill (BCSS), sebanyak 329 mahasiswa baru FE Unibos hadir dengan antusias mendengarkan penyampaian adik kandung menteri pertanian Amran Sulaiman tersebut.

Dalam kegiatan itu dibahas beberapa strategi untuk menjadi seorang pemimpin dan menumbuhkan jiwa entrepreneur.

Salah satu hal yang paling disarankan Sudirman kepada maba yaitu rajin ke perpustakaan untuk membaca agar wawasannya bertambah.

“Fokus, ulet, dan learning by doing. Belajar terutama memperdalam wawasan melalui membaca. Jangan malas ke perpustakaan. Belajar bahasa asing agar bisa go internasional,"motivasi Sudirman.

Ke depan jika telah lulus dari kampus kata Sudirman, jangan sibuk dan fokus untuk mencari kerja saja tapi harus mampu menciptakan lapangan kerja.

"Mahasiswa itu hanya proses pembentukan karakter, proses untuk menjadi siapa diri kita ada pada saat kita dihadapkan dengan masyarakat," tutur Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman yang belum genap dua pekan menjadi Wagub.(*)