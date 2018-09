Peternak Ayam di Bulukumba Keluhkan Harga Pakan Naik

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

Peternak ayam petelur di Bulo-bulo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mengeluhkan harga pakan yang terus naik.

Salah seorang peternak ayam petelur Hardi Mangkubumi di Bulo-bulo mengungkapkan bahwa saat ini peternak ayam petelur di Bulukumba ikut merasakan dampak naiknya harga dolar AS yang mencapai Rp 14.900 ribu per dolar.

Akibat naiknya harga dolar juga mempengaruhi harga pakan di daerah tersebut. " Kami sangat merasakan naiknya harga dolar yang berdampak pada harga pakan juga ikut naik," kata Hardi Mangkubumi, Selasa (11/9/2018).

Sementara harga telur terus mengalami penurunan saat ini. Harga pakan saat ini Rp 8000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp 7500 per kilogram, jagung Rp 4.500 per kilogram dari harga Rp 3000 per kilogram. Sedang harga telur per raknya di lokasi kandang ayam saat ini Rp 35.000 per rak dari sebelumnya Rp 38 ribu per raknya.

Akibatnya, para pengusaha terpaksa memberikan pakan dengan menggunakan dedak dan jagung. Hardi berharap agar Pemerintah bisa melakukan intervensi harga terhadap kebutuhan pakan agar tidak berefek kepada pengusaha ayam petelur. (*)