Kenalin Andi Putri Ganisya, TSM Icon Kids 2016

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Siswi SMP Islam Athirah 1 Andi Putri Ganisya merupakan satu dari tujuh TSM Icon Kids 2016.

Kepada Tribun Timur, penggemar film Now You See Me ini mengaku senang telah menjadi bagian dari TSM Makassar selama dua tahun ini.

"Senang bangetlah kak jadi TSM Icon Kids 2016," katanya.

Gadis 14 tahun ini senang bisa mendapatkan banyak hal melalui kegiatannya itu, termasuk pengalaman baru.

"Banyak dapat pengalaman juga," jawabnya.

Selain itu, keluarga baru dan teman-teman baru pun ia dapatkan sejak menjadi TSM Icon Kids 2016.

"Mantapki pokoknya, semoga silaturahmi selalu terjaga," ujarnya.(*)