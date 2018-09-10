Taufan Pawe dan Jufri Rachman Ikut Hadiri Visi Misi Gubernur Sulsel
beberapa pimpinan lembaga vertikal, pimpinan bank, pimpinan ormas ikut menghadiri visi dan misi Gubernur dan wakil gubernur Sulsel
Muh Hasim Arfah/Tribun
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe Penjabat Bupati Sinjai, Jufri Rachman dan Pj Bupati Bantaeng, Ashari Radjamilo ikut menghadiri visi dan misi Gubernur Sulsel dan Wakil Gubernur Sulsel di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (10/9/2018).
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wali Kota Parepare, Taufan Pawe Penjabat Bupati Sinjai, Jufri Rachman dan Pj Bupati Bantaeng, Ashari Radjamilo ikut menghadiri visi dan misi Gubernur Sulsel dan Wakil Gubernur Sulsel di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (10/9/2018).
Mereka datang bersama kemudian duduk di sisi kiri pimpinan sidang.
Selain itu, beberapa pimpinan lembaga vertikal, pimpinan bank, pimpinan ormas ikut menghadiri visi dan misi Gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
DPRD Sulsel mengagendakan pemaparan visi dan misi di Sekretariat DPRD Sulsel. (*)
Baca Juga
-
Gubernur Sulsel dan Wakilnya Hadiri Puncak Dies Natalis Unhas Ke-62
-
Sidak, Wali Kota Parepare Temukan Sejumlah ASN Bolos
-
Begini Jadinya Jika Gubernur Marah, NA: Tak Perlu ke Saya Hal Seperti ini
-
Mesranya Mentan RI dengan Wagub Sulsel di Dies Natalis ke-62 Unhas, NA Saksinya
-
Nurdin Abdullah: Terima Kasih SYL
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Nurul Adha Islamiah