Pelindo IV Investasi Alat Baru di Empat Pelabuhan

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) melakukan investasi melalui pembelian empat unit alat baru yang ditempatkan di empat pelabuhan kelolaan, Makassar New Port (MNP), Kendari New Port (KNP), Pelabuhan Ambon dan Pelabuhan Ternate.

Direktur Utama PT Pelindo IV, Doso Agung mengatakan, empat unit alat yang didatangkan tersebut yaitu Container Crane.

“Keempat alat itu sudah mulai didatangkan pada Sabtu, 9 September 2018,” ujarnya, Senin (10/9/2018).

Direktur Fasilitas dan Peralatan Pelabuhan Pelindo IV, Farid Padang menambahkan satu unit Container Crane diturunkan di Pelabuhan Ternate Minggu, (9/9/2018), selanjutnya alat yang lainnya juga akan diturunkan di Pelabuhan Ambon, lalu KNP dan kemudian di MNP.

Keempat alat itu diangkut dari Pelabuhan Incheon yang ada di Negeri Ginseng, Korea menggunakan Kapal Dong Bang Giant No.2.

“Setelah unit Container Crane dilakukan unloading di masing-masing pelabuhan, rencananya akan langsung dilakukan uji coba operasi oleh masing-masing cabang,” tuturnya.

Farid menjelaskan, tingkat komponen dalam negeri dari pekerjaan ini sekitar 35 persen yang meliputi beberapa jasa konstruksi tenaga kerja mechanical electrical, tenaga kerja supervisi, testing, training, sertifikasi, review BPKP serta sebagian kontribusi dalam negeri yang berkaitan dengan mobilisasi crane.(*)