24 Kata-kata Mutiara Ucapan Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1440 H, Cocok di FB, IG, WA

TRIBUN-TIMUR.COM - Ada berbagai cara yang dilakukan umat Islam untuk merayakan Tahun Baru Islam yang jatuh pada Selasa (11/9/2018).

Satu di antaranya dengan mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru Islam diselingi dengan kata-kata mutiara sambut 1 Muharram 1440 H.

Baik melalui pesan singkat SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya.

Bisa juga mengunggah status yang menyiratkan tengah merayakan Tahun Baru Islam.

TribunTravel.com telah merangkum sejumlah ucapan selamat Tahun Baru Islam dalam bahasa Inggris yang cocok untuk menjadi status WhatsApp atau dikirimkan pada relasi.

- May peace and blessings of Almighty Allah be with you this year and always! Happy New Year, 1440 Hijri. Remember me in your prayers.

- I wish you the “ISLAMIC YEAR”. Happy new “ISLAMIC YEAR 1440 HIJRI

- Flowerful Morning.

Colourful Noon.

Joyful Evening

Peaceful Night

Wish u a Fantastic year ahead..!!

"Happy Islamic New Year !!!".

- Let us remember Allah’s Messenger’s Hijrah from Makkah to Medina, and the transformation of Yasrib into Medina.

Let us reminisce about Hijrah, the great milestone in the Islamic cause.

Let us remember Umar’s adoption of Hijrah as the beginning of the Islamic calendar.

And let us remember that the real Hijrah today is to emigrate from evil that is forbidden from Allah and His Messenger.

On that note, I pray to the Almighty Lord that our new hijri year which starts on Tuesday may bring good things.

- Wishing you and your family New Year full of peace, happiness and abundance of all.May Allah bless you through out the new year. Happy Hijri Year Again!