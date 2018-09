Rayakan HUT ke-3, Nginap di Four Points Cuma Rp 333 Ribu per Malam

Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar merayakan hari jadi yang ke-3, Jumat (7/9/2018).

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar merayakan hari jadi yang ke-3, Jumat (7/9/2018).

Perayaan tersebut dimeriahkan oleh seluruh staff dan juga dihadiri Owner IMB Group, Idris Manggabarani dan Andi Rahmat Manggabarani selaku Direktur Utama IMB Group serta bebera kerabat.

Acara syukuran yang dilaksanakan oleh pihak hotel berserta semua staff lebih sederhana tanpa meninggalkan rasa kebersamaan dan juga intimasi kehangatan di area lobby hotel.

General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana menjabarkan beberapa penghargaan yang telah dicapai di tahun ketiga ini dan promo menarik yang ditawarkan saat ini.

Dimana hotel yang berlokasi di Jl Andi Djemma Makassar tersebut menawarkan promo yang identik dengan angka tiga diulang tahun yang ke-3 pula.

“Ulang tahun ke -3 ini ada banyak promo yang kami keluarkan dan identik dengan angka TIGA, berupa paket menginap, paket menu di semua restoran dan juga ada penawaran khusus untuk pencinta cake," katanya.

Untuk kamar harganya dimulai dari Rp 333 ribu per malam dan untuk menu di semua restoran hanya Rp 33 ribu saja. Promo ini berlaku mulai 7 hingga 9 September 2018.(*)