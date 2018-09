Paha Bawah Ayam Hanya Rp 6.290 per 100 Gram di hypermart

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen hypermart Mal Panakkukang menawarkan belanja yang lebih hemat untuk aneka produk berlaku syarat dan ketentuan. Penawaran hingga 13 September 2018.

Untuk Daging Giling Premium hanya Rp 10.590 per 100 gram. Beef Liver hanya Rp 3.890 per 100 gram. Paru Rebus hanya Rp 6.990 per 100 gram.

Selanjutnya, Ayam Paha Bawah hanya Rp 6.290 per 100 gram. Otak-otak Frozen hanya Rp 3.590 per 100 gram. Cumi Ring Frozen hanya Rp 8.690 per 100 gram.

Lalu Udang Kupas Super hanya Rp 15.750 per 100 gram. Fresh Gurame Wggs hanya Rp 6.290 per 100 gram dan Kimbo sosis sapi serbaguna 24 pc hanya Rp 99.950.

Sedangkan untuk buah ada Apel Royal Gal NZ hanya Rp 4.090 per 100 gram. Pear Singo RRC hanya Rp 2.690 per 100 gram. Anggur Midnight Beauty hanya Rp 9.590 per 100 gram.

Lalu untuk Anggur Thomson seharga Rp 7.890 per 100 gram. Pear Packham hanya Rp 4.290 per 100 gram. Rock Melon hanya Rp 2.190 per 100 gram. Jeruk Medan Super hanya Rp 3.850 per 100 gram.

Sementara Daun Bawang Besar per ikat hanya Rp 11.900. Kentang Granola per 100 gram seharga Rp 2.250 dan Jamur Slice per pack hanya Rp 18.500.(*)