Kabag Humas Polres Sinjai Dimutasi Jadi Kapolsek Pulau Sembilan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI - Mantan Kasubag Humas Polres Sinjai, Iptu Sasmito mengungkapkan bahwa dirinya harus banyak belajar di tempat tugas barunya di Kecamatan Pulau Sembilan.

Dia akan belajar di tempat itu karena baru saja diangkat sebagai kapolsek Pulau Sembilan menggantikan Iptu Sudirman Mando. "Termasuk saya harus belajar naik speed boat ke pulau dan ke daratan Sinjai," kata Sasmito, Minggu (9/9/2018).

Pekan lalu ada empat perwira di Sinjai dimutasi selain dirinya. Dia berharap di tempat tugasnya yang baru itu, warga Pulau Sembilan dapat menjaga kemitraan dengan aparat kepolisian setempat terutama membantu kepolisian menjaga wilayah perairan agar tetap lestari.

Mereka yang dimutasi adalah Kasat Reskrim Polres Sinjai AKP Ramli dimutasi sebagai pama Polrestabes Kota Makassar dan digantikan oleh AKP Noorman Haryanto yang sebelumnya menjabat sebagai kasat Reskrim Polres Takalar.

Selanjutnya Kapolsek Tellulimpoe AKP Syarifuddin dimutasi sebagai kapolsek Bonto Tiro wilayah Polres Bulukumba dan dia digantikan oleh IPTU Sudirman Mando yang sebelumnya sebagai kapolsek Pulau Sembilan.

IPDA Sasmito yang sebelumnya sebagai kasiwas Polres Sinjai. Dia menggantikan Sudirman Mando. Sedang Kasi Propam Polres Sinjai Iptu Ferasmus Rande, menjabat sebagai kapolsek Sinjai Borong.

Baca: Pejabat Lama Dimutasi, Ini Kepala Rutan Sidrap yang Baru

Baca: Bupati Toraja Utara Akan Mutasi 25 Pejabat Eselon II

Serah terima jabatan tersebut dipimpin oleh Kepala Keplosian Resor Sinjai Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ardiansyah didampingi oleh Wakapolres Sinjai Kompol Sarifuddin di halaman Mapolres Sinjai.

Dia menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang wajar dan harus terjadi sebagai bagian dari siklus manajemen sumber daya manusia dalam organisasi.

Selain sebagai implementasi Tour Of Duty Dan Tour Of Are dalam rangka pengawasan dan pengembangan organisasi, juga sebagai bentuk pembinaan karier bagi perwira Polri, katanya.

Ardiansyah juga mengucapkan selamat kepada Kasat Reskrim AKP Noorman Haryanto. Dia meyakini berkat pengalaman yang diperoleh selama bertugas di Polres Takalar akan dapat memberikan ide- ide dan upaya pembaharuan ke arah kemajuan Polres Sinjai demikian juga kepada Kapolsek Tellu Limpoe Iptu Sudirman Mando dan Kapolsek Sinjai Borong Iptu Ferasmus Rande.

"Saya harapkan saudara dapat menjabarkan kebijakan serta strategi Polri melalui konsep praktis bagi kesatuan sehingga dapat bertugas di lapangan lebih optimal dan bermanfaat," katanya.

Tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada pejabat Polres Sinjai yang mendapat jabatan baru ditempat tugas yang berbeda atas pengabdiannya selama ini di Polres Sinjai dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif di Sinjai, kata Ardiansyah.

Sementara di Kecamatan Tellulimpoe sebagai salah satu kecamatan di Sinjai yang yang tinggi peristiwa kriminalitasnya seperti aksi pencurian ternak dan kendaraan serta aksi kriminal lainnya.

Sedang Kasat Reskrim Polres Sinjai AKP Ramli baru kurang lebih menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Sinjai akhir Juni lalu yang sebelumnya menjabat sebagai kapolsek Bajeng Kabupaten Gowa.(*)