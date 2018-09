Herman Dahlan Raih Gelar Best of the Best Suryanation Motorland Battle 2018 Makassar

Best of the Best Suryanation Motorland Battle 2018 Makassar berhasil dimenangkan Herman Dahlan.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Best of the Best Suryanation Motorland Battle 2018 Makassar berhasil dimenangkan Herman Dahlan.

Dengan nomor peserta 111, pemilih Abhel Pondhy DSG Motorsport ini berhasil mengalahkan 125 peserta dari Sulawesi.

Menawarkan motor dengan basis H-D tahun 2005 ia coba di kelas Free For All di Suryanation Motorland Battle 2018 yang digelar di pelataran Lot Mall Phinisi Point Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Sabtu (8/9/2018).

Dengan gaya Bobber garapan DSG Motorcycle Garage menarik perhatian tiga juri andal yakni, Indra Pranajaya (Razzle Dazzle Chopper Works Bandung), Bimo Hendrawan (Bimo Custombikes Jakarta) dan Lulut Wahyudi (Retro Classic Cycle Yogyakarta).

"Satu kemajuan pesat di custum di Kota Makassar yakni lebih rapi dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya. Salut untuk Builder se-Sulawesi," kata Bimo, salah satu juri.

Tidak hanya menasbihkan diri sebagai Best of the Best, Herman Dahlan juga berhasil meraih juara 1 kelas FFA.

"Ini sebuah kesyukuran. Suryanation Motorland ini betul-betul ajang kreativitas yang sangat kita harapkan terus berjalan," katanya.

Ia pun fokus pada penjurian di Surabaya.

"Beberapa masukan dari juri sangat berharga untuk berlaga dengan jawara tiap kota nantinya," kata Abhel sapaanya.(*)