Film Pendek 'Kado' Karya Aditya Ahmad Anak Makassar Menang di Festival Film Internasional di Italia

TRIBUN-TIMUR.COM - Film pendek berjudul KADO karya sutradara muda Indonesia asal Makassar, Aditya Ahmad (29) dinobatkan sebagai Best Short Film dalam Venice International Film Festival 2018 untuk Orizzonti section.

Mira Lesmana yang memproduseri film pendek tersebut bersama Riri Riza, mengabarkannya lewat akun Instagram-nya @mirles.

"We are happy to share the good news from Venice La Biennale: Miles Films’ new short film KADO (A Gift) by Aditya Ahmad, has won best short film at Orizzonti - 75th. Congrats @ditsmad , we are so proud of you! Congrats also to all cast & crew," tulis Mira, Minggu (9/9/2018).

Aditya merupakan satu-satunya sineas Indonesia yang berlaga di Festival Film Internasional Venice ke-75 itu.

Karya pemuda kelahiran Makassar tahun 1989 ini bersaing dengan 12 film pendek dari berbagai negara dalam kompetisi tersebut.

Dalam malam penganugerahan di Palazzo del Cinema di Venezia, Lido, Italia, Sabtu (8/9/2018), Aditya menerima trofi penghargaan Orizzonti dari kritikus film Perancis dan Direktur Cinematheque Française, Frederic Bonnaud.

Dari keterangan tertulis Miles Films, KADO merupakam film pendek berdurasi 15 menit.

Bercerita tentang Isfi yang bersemangat menyambut ulang tahun Nita.

Untuk dapat menyiapkan kado istimewa di kamar Nita, Isfi harus mengenakan rok panjang dan hijab.

Isfi merupakan teman lama Aditya sekaligus pemeran utama dalam film pendeknya yang lain, Sepatu Baru (2014).