Dua Dosen FK UMI Presentasi di Amman Jordan

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia (FK UMI) turut menghadiri International Federation Islamic Medical Association (FIMA) di Amman, Jordan.

Yaitu dr Ida Royani MKes dan dr Syamsu Rijal MKes SpPA, keduanya juga menjabat sebagai Wakil Dekan II dan III FK UMI.

Pada pertemuan internasional tersebut, tercatat ada 10 delegasi Indonesia yang berada di bawah koordinasi Consortium Islamic College yang ikut ambil bagian dalam dua kegiatan.

Pertama Council Meeting FIMA yang berlangsung dari 4-5 September diikuti 50 negara anggota mengagendakan laporan kegiatan FIMA dalam setahun dari seluruh negara.

Baca: Alumni Sastra UMI Canangkan Program Career Advisor Untuk Maba 2018

Kedua CIMCO Meeting, dr Ida Royani, MKes menjadi salah satu pembicara membawakan makalah yang berjudul Maqasid Al-Shariah and Qawaid Al-Fiqhiyah as Foundation in Developing basic Principles of Medical Ethics.

Makalah yang ditulis Ida Royani bersama Ismail, Nasrudin AM, Shulhana Mokhtar dan Syarifuddin Wahid ini merupakan 'Kajian Prndahuluan' tentang Maqashid syariah dan qawaid fiqhiyah adalah warisan intelektual muslim dalam menjawab persoalan umat manusia.

Maqashid syariah dan qawaid fiqhiyah dapat menjadi landasan bioetika yang lebih komprehensif dibanding etika dengan basis filsafat sekular, sebagaimana rilis diterima Tribun Timur, Minggu (9/9/2018).

Dekan FK UMI Prof Dr Syarifuddin Wahid SpPA(K) PhD SpF DFM berharap melalui kegiatan tersebut semakin memperjelas eksistensi FK UMI yang Telah ter Akreditasi A LAM PTKES di kancah Nasional dan International menuju World Class University.(*)