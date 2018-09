Beli Susu Gratis Minyak Goreng di hypermart

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Manajemen hypermart kembali rilis promo serba hemat berlaku syarat dan ketentuan. Promo hingga 13 September 2018

Pertama ada promo beli dua Bebelac +4 1800 gram gratis minyak goreng Bimoli refill 2 liter. Bebelac +4 per kotaknya seharga Rp 229.990.

Penawaran yang sama yaitu beli satu Enfagrow A+4 tub 800 gram gratis tisu Paseo ultra soft 100's. Enfagrow A+4 per kalengnya seharga Rp 242.990.

Selanjutnya ada penawaran serba hemat untuk aneka susu dan bubur seperti Enfagrow A+4 1200 gram hanya Rp 329.990 dengan minimal pembelian 2 pcs.

Lalu Nutrilon royal duobio 3 1800 gram hanya Rp 355 ribu per kotak. Chil School 800 gram hanya Rp 119.900 per kotak. Chil Kid platinum 800 gram hanya Rp 244.490.

Pediasure 850 gram seharga Rp 249.990 per kotak. Frisian Flag jelajah & karya 800 gram seharga Rp 74.990 per kotak dan Sun Baby Food 120 gram seharga 6.890 per kotak.(*)