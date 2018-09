Ratusan Bikers Ramaikan Kopdar Suryanation Motorland Makassar 2018

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ratusan Bikers dari berbagai komunitas menyatu dalam suasana cair di Kopdar Suryanation Motorland Makassar, Jumat (7/9) Malam, di Cafe Ombak. Kopdar yang berlangsung semarak ini merupakan rangkaian Suryanation Motorland Beattle yang akan berlangsung, Sabtu (8/9), di Parkiran Mall Phinisi Point (Pipo) Jl Metro Tanjung Bunga.

Kopdar yang menghadirkan ratusan Bikers itu semakin semarak dengan berbagia rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak Pukul 20.00 Wita. Salah satunya yakni menghadirkan tim touring Suryanation Ride yang dikomandoi langsung Bucek Dave selaku Captain Road.

Peserta Suryanation Ride terdiri dari 15 Bikers termasuk Bucek Dave dan Franki Mori selaku Ambasador Suryanation. Serta dua pemenang Sosial Media, Risandi dan Refi.

Rombongan Suryanation Ride melakukan touring keliling Sulawesi Selatan sejak, Selasa (4/9) lalu. Bucek mengaku bahwa keindahan Sulsel tak hanya cukup dijelajahi selama satu tahun.

"Setahun tidak cukup untuk mengelilingi keindahan Sulawesi Selatan, tapi kami cukup senang bisa mengeksplore keindahannya dalam empat hari. Yang paling nyaman juga adalah touring ini tidak perlu pengawalan," ujarnya.

Sementara itu Franky Mori, yang untuk pertama kalinya touring di Sulsel cukup kagum atas sambutan Bikers-Bikers Sulsel. "Ada pengalaman yang cukup mengesankan dimana setiap daerah yang kami tempati singgah kami mendapat sambutan ramah terutama dari para Bikers," ungkapnya.

Di momen Kopdar, turut hadir pula Personil The Changcuters. Band asal Bandung yang menjadi Guest Star di even Suryanation Motorland Makassar ini mengajak siapa saja untuk hadir memeriahkan even Bikers terbesar itu.

"Buat para pecinta motor, riders, dan siapa pun yang tidak tahu malam minggunya mau kemana ayo ke Parking Mall Pipo ada Suryanation Motorland Beattle," ajak vokalis The Changcuters, Tria.

Tak lupa, penyelenggara juga menghadirkan beberapa juri yang akan bertugas menilai Modifikasi Kontes yang akan berlangsung. Juri-juri ini berbagi tips untuk para Bikers terutama Costum Modifikasi.

Di even Suryanation Motorland Makassar 2018 bakal semarak dengan berbagai acara yang akan berlangsung sejak siang hingga malam hari. Diantaranya yakni Costum Bike Exhibition, Garage Shop and Sale, Local Heroes Showcase, serta penampilan Shaggydog dan The Changcuters. (*)