Pembeli Emas di Pegadaian Naik 10 Persen Pekan Ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beberapa cabang PT Pegadaian di Makassar ramai dikunjungi pembeli emas pekan ini.

Kepala Kanwil VI Pegadaian, Benzani yang dihubungi, Sabtu (8/9/2018) menturukan, menguatnya rupiah berpengaruh pada pembelian emas di beberapa cabang.

“Rerata kunjungan naik 10 persen, angka itu di bawah harapan kita di angka 30 persen,” katanya.

Pegadaian pada transaksi emas batangan per Jumat (7/9), seharga beli Rp 5.870 per 0,01 gram dan harga jual Rp 6.060 per 0,01 gram.

Angka tersebut naik dari harga yang diperdagangkan pada Kamis (6/9/2018).(*)