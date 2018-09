BBQ di Arthama Hotel Makassar Hanya Rp 165 Per Orang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Arthama Hotels Losari Makassar kembali memberikan promo yang menarik yaitu BBQ Night.

Program ini bisa dinikmati pada hari Jumat malam pada pukul 19.00-22.00 Wita.

Harga yang ditawarkan cukup terjangkau hanya Rp 165 per orang dengan konsep all you can eat atau semua menu yang tersaji bisa dimakan sampai puas.

Menu makanan yang disajikan tentu beragam, di antaranya daging, ayam, ikan dan berbagai jenis seafood lainnya yang tentunya akan memanjakan para pencinta kuliner di Makassar.

Spesialnya lagi, BBQ Night ini diadakan di One Nine Sky Lounge (Top Floor) lantai 19 Arthama Hotels Losari Makassar.

Pengunjung bisa menikmati menu-menu yang disajikan sekaligus menikmati pemandangan Kota Makassar di malam hari.

Selain tempat yang disediakan sangat nyaman, setiap malamnya pengunjung juga akan dihibur dengan live music.

Tentunya tempat ini sangat cocok sebagai tempat untuk bersantai serta bisa juga sebagai tempat untuk menggelar event-event pribadi.

“Acara barbeque ini sangat cocok untuk dinikmati bersama keluarga, teman atau pun orang terkasih diiringi live music sambil menikmati view kota makassar dengan best view yang ada di top floor Arthama Hotels Losari Makassar,” ucap Ahmad Rifai General manager, Sabtu (8/9/2018).(rul)