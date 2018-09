Custom Bike Contest Hingga Rolling Thunder di Suryanation Motorland Battle 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Makassar menjadi kota keenam, Suryanation Motorland Battle 2018 yang digelar di area parkir Mall Phinisi Point (PiPo) Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Sabtu (8/9/2018).

Di akhir pekan ini pecinta custom roda dua di tanah Daeng bisa menyaksikan rangkaian acara yang disajikan khusus. Di antaranya akan hadir Custom Bike Contest, Rolling Thunder, Games, Booth Apparel dan juga F&B.

Selain itu juga akan ada juga stunt ride competition, pertunjukan live dari artworker, dan pertunjukan musik.

Suryanation Motorland Committee, Rizky Dwianto yang dihubungi, Jumat (7/9/2018) merasa senang bisa kembali hadir di Makassar, mengingat tingginya antusiasme dari peserta untuk ikut di acara Custom Bike Contest.

"Tahun ini dengan tema Live to Inspire kami berharap bisa berbagi inspirasi bagi dengan pecinta custom roda dua di sini," kata Rizky.

Berbagai konten acara yang disiapkan di acara Suryanation Motorland Battle seperti Custom Bike Contest dengan beberapa kategori kelas berbeda.

"Nantinya motor Best of The Best pilihan para juri nasional di Makassar ini juga akan diberangkatkan ke kota Surabaya untuk bertarung menjadi The Greatest Bike Suryanation Motorland 2018 bersama dengan motor lain dari kota Medan, Palembang, Tangerang Selatan, Semarang, Denpasar dan Surabaya," katanya.

Seperti diketahui, pemenang The Greatest Bike Suryanation Motorland 2018 akan dibawa ke acara Custombike-Show di kota Bad Selzuflen, Jerman melalui program Suryanation Motorland Goes to International Custom Show 2018.

Akan ada juga kegiatan Rolling Thunder, Games, Pop Up booth yang akan diisi oleh berbagai tenant seperti local apparel, local custom shop, F&B.

Bagi pecinta roda dua yang ingin ikut dalam perjalanan Suryanation Ride bersama dengan Bucek Depp dan Franky Mory Astorianto juga bisa mendaftarkan diri mereka melalui kuis di instagram @suryanation_motorland.