Catat Tanggalnya, Barbeque di Hotel Santika Cuma Rp 150 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Santika Makassar akan menggelar event Barbeque (All You Can Eat) di Spermonde Sky Lounge lantai 11, Jl Sultan Hasanuddin No 40, Makassar, Sulawesi Selatan, 28 September mendatang.

Hanya dengan Rp 150 ribu pelanggan sudah bisa menikmati berbagai macam menu barbeque sepuasnya.

Menariknya lagi, acara ini juga akan membagikan beberapa doorprize yaitu berupa voucher kamar dan voucher dinner. Hal tersebut diungkapkan Public Relation Santika Makassar, Tiwi.

"Yuk ramai-ramai barbeque di Santika Makassar, dijamin seru apalagi sama orang-orang terdekat," katanya pada tribun-timur.com, Jumat (7/8/2018).

Tiwi menambahkan, spesial di September ini Santika Makassar juga menghadirkan dua menu baru, Prawn Singapura dan Mango Sweet Caramel.(*)