Cabai Besar Turun Harga di Pasar TPI Selayar

Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Cabai besar mengalami turun harga di Pasar TPI, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Harga cabai besar dibanderol seharga Rp 30 ribu per kilogram turun Rp 20 ribu per kilogram. Sedangkan cabai keriting Rp 35 per kilogram turun Rp 25 per kilogram," kata pedagang sembako, Ria kepada Tribunselayar.com, Jumat (7/9/2018).

Menurutnya, harga turun disebabkan karena petani cabai sedang panen di Bantaeng.

Semenjak turun harga cabai, pembeli pun sepi.

"Saat ini sepi sekali ini pembeli, pendapatan sehari turun dari Rp 500 sampai 600 ribu per hari menjadi Rp 300 ribu," tuturnya.

Ia berharap, meskipun harga cabai turun, semoga pembeli kembali ramai. (*)