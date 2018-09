515 Maba FTI UMI Mondok di Ponpes Padang Lampe

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pesantren kilat mahasiswa baru (maba) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar masih berlanjut.

Giliran angkatan ke-7 yaitu maba Fakultas Teknologi Industri (FTI) UMI bersama maba Fakultas Kedokteran (FK) yang menjalani masa pesantren kilat di pondok pesanatren Darul Mukhlisin Padang Lampe Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan, Jumat (7/9/2018).

Sebanyak 515 maba FTI UMI mengikuti program wajib maba tersebut.

"Welcome FTI UMI new students! We are so proud to have you joining us. May your education journey be filled with joy and innovation,"tulis Dekan FTI UMI Zakir Sabara.

Tradisi penyambutan maba dengan menggelar kegiatan pesantren kilat kata Zakir sangat baik. Dan Tradisi tersebut katanya telah berlangsung kurang lebih 18 tahun.

"Awalnya sebelum UMI memiliki gedung pesantren mahasiswa di Padang Lampe Pangkep, kegiatan penyambutan maba kala itu dilaksanakan di Asrama Haji Sudiang,"tambah Dekan alumni FTI tersebut.

Menurutnya, tradisi baik ini menunjukkan, sejak lama UMI berusaha semaksimal mungkin melakukan perubahan radikal dalam menyambut mahasiswa baru yang dahulu kala sangat identik dengan kekerasan

"Tapi kami juga menyadari, tradisi baik ini tidak cukup hanya seperti ini, hanya kegiatan rutinitas yang mungkin buat anak jaman millennial sangat membosankan ini tantangan sekaligus harapan kedepan, agar muatan pelaksanaan pesantren jauh lebih baik dan mampu menyesuaikan perkembangan jaman,"tutup Zakir.

Fakultas Teknologi Industri (FTI) UMI membina empat program studi (prodi). Yaitu prodi teknik industri, teknik kimia, teknik pertambangan dan program profesi insinyur.

Universitas Muslim Indonesia Makassar adalah perguruan tinggi pertama dan hingga saat ini, menjadi satu satunya perguruan tinggi di Kawasan Timur Indonesia yang membuka dan miliki Fakultas Teknologi Industri. FTI-UMI berdiri sejak 16 Juni 1987, berawal dari gagasan Prof. Dr. Ir. Ing. BJ. Habibie (Presiden RI ke-3), dimana dikemukakan bahwa dalam rangka program pemerintah menuju proses industrialisasi maka diperlukan perguruan tinggi yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang berakhlak dan berkualitas serta berorientasi industri.