VIDEO: Petani Keluhkan Turunnya Harga Komoditi Pertanian di Sinjai

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI SELATAN- Petani di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan mengeluh karena harga hasil pertanian mereka makin turun.

Seperti hasil buah cengkih, kakao dan lada. Ketiga komoditi unggulan di Sinjai itu makin menurun dari tahun ke tahun.

"Tidak sebanding harga dolar naik mencapai Rp 15 ribu lebih dan sejumlah kebutuhan pokok tetapi harga hasil pertanian kita di daerah malah turun seperti lada, itu turun drastis sekarang dari tahun lalu," kata salah seorang pedagang di Kecamatan Sinjai Selatan Indo Tuo, Kamis (6/9/2018).

Diungkap bahwa harga komoditi tersebut saat ini yakni cengkeh kering RP 84 ribu per kilogram yang sebelumnya pada tahun lalu 90 ribu hingga Rp 100 ribu per kilogram untuk jenis kering. Sedang basah saat ini Rp 28 per kilogram, coklat basah Rp 15 Per kilogram, coklat kering Rp 25 ribu per kilogram.

Lada Rp 45 ribu per kilogram kering dan tahun lalu tahun Rp 105 per kilogram. Menurutnya harga lada yang paling banyak mengalami penurunan harga tahun ini. Dia berharap agar seluruh komoditi pertanian dapat dinaikkan harganya oleh pemerintah.

Di Kabupaten Sinjai memiliki sejumlah komoditi unggulan seperti cengkih, lada, coklat, kopi, rumput laut, buah naga, tembakau dan sejumlah tanaman pertanian lainnya. (*)