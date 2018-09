Rahmat Manggabarani Sambut Manajemen Tribun Timur di Best Brew

President Director PT IMB Group, Andi Rahmat Manggabarani menerima kunjungan manajemen Tribun Timur di Best Brew Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Kamis (6/9/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -President Director PT IMB Group, Andi Rahmat Manggabarani menerima kunjungan manajemen Tribun Timur di Best Brew Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Kamis (6/9/2018).

Turut hadir menyambut rombongan Tribun Timur ialah Owner IMB Group yang juga Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Idris Manggabarani dan General Manager Four Points, I Gede Sujana.

Rombongan manajemen Tribun Timur dipimpin Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung, Marketing Communication, Eva Holling Lauw, Digital Advertising Superintendent, Arfah Kamarullah dan Online Account Executive, Arfan.

Ronald Ngantung mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka mempererat silaturahmi dan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan satu sama dan sekaligus evaluasi kerjasama yang telah terjalin selama ini.

"Ini menjadi agenda rutin kami untuk silaturahmi dengan relasi-relasi termasuk IMB Group, untuk berbicara terkait kerjasama yang telah berjalan maupun yang akan datang," kata Ronald Ngantung membuka pembicaraan.(*)