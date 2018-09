Prodi Hubungan Internasional Unibos Tuan Rumah Konvensi Uni Eropa Kelima

Unibos Makassar pun menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 5th Convention Uni Eropa Studies di Ruang Senat Lantai 9 Gedung I Unibos, Kamis (6/9/2018).

Unibos Makassar pun menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 5th Convention Uni Eropa Studies di Ruang Senat Lantai 9 Gedung I Unibos, Kamis (6/9/2018).

Rektor Unibos Prof Saleh Pallu hadir membuka acara tersebut di hadapan Rafael de Bustaminto Tello (EU Delegation to Indonesia and Brunei Darusalam) dan Muhadi Sugiono, MA (Indonesia Community For European Studies) sebagai pemateri.

Rafael yang membahas terkait imigrasi wilayah yang terkena bencana konflik, memperkenalkan kondisi Uni Eropa yang menjadi pemukiman pencari suaka.

“Beberapa orang yang terkena bencana konflik memang banyak yang lari ke Uni Eropa untuk mencari suaka. Kebanyakan mereka yang mencari suaka berasal dari negara-negara di Timur Tengah, seperti Siriya dan Libia. Namun saat ini Uni Eropa juga tengah menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Termasuk, imigrasi internasional yang memberi dampak ke Uni Eropa yang menyebabkan over populasi, pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat, tingkat pengangguran cukup besar dibeberapa anggota negara,"kata Rafael.

Muhadi Sugiono juga menguatkan pernyataan Rafael dengan mengatakan bahwa saat ini Uni Eropa menjadi topik yang penting untuk dijadikan subjek pembahasan bagi mahasiswa.

“Uni Eropa menarik dijadikan pembahasan karena Uni Eropa memiliki berbagai hal yang dapat dijadikan sebagai fungsi dan pembelajaran bagi kajian HI. Termasuk, Uni Eropa yang menjadi sarana perdamaian di Eropa, sebagai sarana bagi kepentingan pasar dan sebagai sarana pembentukan identitas dan nilai-nilai Eropa juga sebagai sarana Eropa sebagai kekuatan global,"kata Muhadi Sugiono.

Seperti biasanya setiap kali membuka kegiatan yang melibatkan mahasiswa, Rektor Unibos Prof Saleh selalu memberi semangat kepada mahasiswa agar terus memacu diri dalam meningkatkan wawasan global melalui kajian-kajian dan seminar-seminar internasional.

“Selalulah tanamkan pilar Unibos yang salah satunya meningkatkan wawasan diri melalui kegiatan seperti ini. Bukan hanya menghadirkan tokoh nasional tetapi juga pemateri tingkat internasional," kata Prof Saleh Pallu.