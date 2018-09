Ketua PBHI Sulsel Harap Nurdin-Sudirman Penuhi Hak Dasar Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sulsel, Abdul Aziz Saleh mengingatkan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman bersungguh-sungguh fokus pemenuhan hak-hak dasar warganya.

Hak-hak dasar itu seperti penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan mutu kesehatan, dan pembangunan infrastruktur terkhusus daerah terisolir yang akses jalannya belum terbangun.

Disisi lain, pemerintah provinsi juga harus mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh identitas hukum seperti, (Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Akta Pernikahan), demi meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan identitas sebagai dasar untuk mengakses hak-hak lainnya dari negara sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Selain itu, pentingnya penegakan hukum secara komprehensif, tidak tebang pilih dan tetap mengedepankan asas equality under the law.



“Begitu tinggi ekspektasi masyarakat terhadap gubernur dan wakil gubernur yang telah dilantik, sehingga Pemprov Sulsel diharapkan menerapkan good and clean governance, jauh dari perilaku koruptif dan manipulatif," kata Abdul Aziz, Kamis (6/9/2018). (*)