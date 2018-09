Direktur Tribunnews.com Bakal Jadi Narasumber BukaTalks oleh Bukalapak, Sepanggung Najwa Shihab

BukaTalks yang akan digelar, Jumat (7/9/2018) oleh Bukalapak akan menghadirkan Director of Tribunnews.com, Dahlan Dahi.

TRIBUN-TIMUR.COM - Perusahaan e-commerce, Bukalapak kembali menggelar talkshow bertajuk BukaTalks untuk kali kesekian.

Pada Jumat (7/9/2018), BukaTalks bertema 'Literasi Era Digital'.

Penyelenggara menghadirkan 3 narasumber, yakni Director at Tribunnews.com, Dahlan Dahi; Managing Editor Vice Indonesia, Adyan M Erlangga; dan journalist and founder Narasi TV, Najwa Shihab.

Dahlan akan menyampaikan presentasi berjudul 'Become the Centre of Attention'.

Sementara yang akan disampaikan Adyan berjudul 'Beyond a Reportation', dan yang akan disampikan Najwa berjudul 'Empowering Society Through Digital Media'.

BukaTalks akan digelar di Hall Bukalapak, Plaza City View, Jalan Kemang Timur nomor 22, Jakarta Selatan, mulai pukul 18.30 hingga 20.30 WIB.

Anda berminat hadir?

Silakan registrasi melalui situs Bukalapak.

BukaTalks digelar Bukalapak guna meningkatkan kapasitas diri melalui sharing informasi dari kalangan yang berpengalaman di bidangnya atau para ahli (expert).

Melalui BukaTalks, anak muda Indonesia diharapkan dapat lebih kreatif di era digital.(*)