TRIBUN-TIMUR.COM - Dilansir Media Asing Inikah Calon Istri Ahok, Polwan Cantik Eks Ajudan Veronica Tan?

Basuki Tjahaja Purnama tak henti-hentinya jadi perhatian publik.

Setelah divonis bersalah menista salah satu agama, Ahok kini masih mendekam di penjara Mako Brimob sejak Mei 2017 lalu.

Beberapa waktu lalu, Ahok menyita perhatian saat menceraikan istrinya Veronica Tan yang telah memberinya tiga anak.

Kini Ahok kembali jadi perhatian. Penyebabnya sebuah media asing melaporkan prioritas pertama Ahok setelah bebas adalah menikahi polwan.

Identitas polwan bakal calon istri mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, mulai terungkap.

Ahok dan polwan berparas cantik itu dikabarkan akan segera menikah setelah Ahok bebas dari penjara.

Kabar tersebut beredar dalam sebuah media asing, Asia Times, yang menyebut pernikahan Ahok merupakan prioritas utama setelah masa tahanannya habis awal tahun depan.

Bahkan dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Ahok akan menikahi Polwan yang bertugas sebagai pengawal atau ajudan mantan istri Ahok, Veronica Tan.

"Prioritas pertama Purnama (Ahok) setelah keluar dari balik jeruji adalah hal yang jauh lebih pribadi, yakni pernikahannya yang tertunda dengan polisi wanita yang bertugas sebagai pengawal istrinya Veronica. Polwan tersebut juga sosok yang mendukungnya ketika dia dipenjara di pusat tahanan Brimob, Jakarta Selatan," tulis seorang jurnalis asal New Zealand, John McBeth dalam artikel berjudul 'Military minds aim to keep Widodo in power' yang diterbitkan Asia Times, Selasa (4/9/2018).

Seperti dikutip dari Tribun Jateng, pada Agustus 2018 lalu kakak angkat Ahok, Riwayatie pernah mengungkapkan rencana Ahok akan menikah usai bebas.

"Pernah bercerita sudah lama dia katanya mau menikah lagi kalau bebas, kalau terjun ke politik dia enggak bilang, beliau hanya bilang mau bisnis," ujar wanita yang akrab dipanggil Nana itu.

Berdasarkan penelusuran TribunWow, sosok polwan yang dikabarkan berinisial Bripda PND.

Bripda PND bertugas sebagai Subbagrenmin Yanma Polri, unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda.