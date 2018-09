5 Fakta Bripda PND Calon Istri Ahok, Termasuk Daerah Asalnya dan Cara Dilamar

TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belakangan santer dikabarkan akan menikah lagi.

Rencana tersebut kabarnya bakal terealisasi usai Ahok bebas dari penjara.

Seperti diketahui, Ahok divonis dua tahun penjara sejak Mei 2017 karena kasus penistaan agama dan hingga kini masih menjalani hukuman di Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat.

Kabar tentang rencana pernikahan Ahok ini diberitakan Asia Times, Selasa (4/8/2018) melalui artikel berjudul 'Military minds aim to keep Widodo in power'.

Dalam artikel tersebut tertulis, prioritas utama Ahok usai keluar dari penjara adalah sesuatu yang pribadi.

"Prioritas pertama Purnama (Ahok) setelah keluar dari balik jeruji adalah sesuatu yang jauh lebih pribadi. Yaitu, pernikahan yang sempat tertunda dengan polwan," tulisnya.

Diberitakan bahwa calon Istri Ahok tersebut adalah polisi wanita berpangkat Bripda berinisial PND.

Terkait kabar tersebut, lalu bagaimanakah sebenarnya kisah asmara Ahok dan wanita tersebut?

Dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber, berikut 5 fakta terkait Bripda PND.

1. Mantan Pengawal Veronica Tan