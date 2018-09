Suzuki All New Satria F150 Tampil Lebih Berani

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberi penyegaran tampilan kepada model hyperunderbone legendaris Suzuki All New Satria F150 dengan warna baru.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) memberi penyegaran tampilan kepada model hyperunderbone legendaris Suzuki All New Satria F150 dengan warna baru.

Suzuki memberikan empat tampilan warna baru untuk All New Satria F150, antara lain Stronger Red, Aura Yellow, Titan Black dan Titan Black-Red CW.

Gaya yang tergambarkan pada desain striping baru, mengisyaratkan All New Satria F150 konsisten sebagai pilihan generasi remaja yang ekspresif, penuh semangat, dan kebebasan berkreatif tanpa batas.

Selain itu, performa besar merupakan ciri khas yang melekat dari penggemar kecepatan.

Baca: Beli Suzuki GSX-R150 Dapat Hadiah Helm KYT

Ini berkat mesin Double Over Head Camshaft (DOHC) 150cc, fuel injection, dan berpendingin cairan, memberikan tenaga puncak 13,6 Kw/10.000 rpm dan torsi 13,8 N-m/8500 rpm.

Serta transmisi 6-percepatan yang tak ada habisnya menyenangkan sang pengendara.

Calon konsumen bisa mulai melihat dan memiliki kehadiran All New Satria F150 warna baru awal September 2018 di seluruh jaringan penjualan Suzuki di Tanah Air.

Dengan segera memiliki All New Satria F150 warna baru tersebut pun, calon konsumen juga sekaligus memperoleh kesempatan untuk mengikuti program undian Suzuki Ready To MotoGP.

Berhadiah nonton balap MotoGP dan mendukung Team Suzuki Ecstar MotoGP secara langsung di Sepang, Malaysia.

Kesempatan akan berakhir hingga akhir 30 September 2018.

Baca: Suzuki Perkenalkan GSX150 Bandit di GIIAS, Ini Spesifikasinya

Sales & Marketing 2W Department Head PT. Suzuki Indomobil Sales, Yohan Yahya menuturkan, sejak dulu penggemar Suzuki Satria selalu ingin tampil beda, dalam artian lebih bergaya dibandingkan teman pergaulannya yang lain.

"Karakter konsumen tersebutlah yang membentuk All New Satria F150 terus berpenampilan muda dan dinamis sesuai ekspresi yang ditunjukkan oleh kalangan remaja," katanya.

Kehadiran tampilan baru tidak merubah penawaran All New Satria F150 dari harga sebelumnya, yaitu Rp 22,5 juta on the road DKI Jakarta.(aly)