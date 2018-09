Rupiah Melemah, Bisnis Travel Umrah Bisa Merugi

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar terus melemah, hingga Rabu (5/9/2018) berada diangka Rp 15.029 per dollar Amerika Serikat (AS).

Kondisi tersebut membuat pengusaha bisnis travel haji dan umrah menjadi was-was karena akan menimbulkan kerugian besar apalagi menjelang musim umrah baru 1439 H.

Sekretaris DPD Amphuri Sulampua, Nurhayat mengatakan, pelemahan rupiah akan berpengaruh langsung dengan bisnis travel haji dan umrah karena harga paket yang dijual masih di kurs Rp 13.400.

"Secara langsung iya, karena harga paket dibuat berdasar kurs masih Rp 13.400 dan mengambil margin sekian persen," kata Nurhayat saat dikonfirmasi terkait pelemahan rupiah tersebut.

"Sehinggga ketika kurs sudah sangat jauh naik maka dampaknya mengurangi margin dan terjadi lose atau kerugian karena sudah lewat limit," lanjut Nurhayat yang juga Direktur Al Jasiyah Travel Service.

Ia pun menyarankan agar pengusaha bisnis travel haji dan umrah segera melakukan penyesuaian harga paket dengan kurs saat ini karena regulasi BI harus jualan dalam kurs rupiah.(*)