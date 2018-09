Kumpulan Ucapan Selamat Tahun Baru Hijriah 1440 H: Cocok Untuk WhatsApp, Instagram dan FB

TRIBUN-TIMUR.COM-- Sebentar lagi tahun baru Islam 2018, 1 Muharram 1440 Hijriyah tiba.

Tahun ini perayaan tahun baru Islam, 1 Muharram 1440 Hijriyah bertepatan pada Selasa (11/9/2018).

Menyambut hari besar tersebut, saatnya kita saling mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriyah kepada sesama umat Islam.

Ada banyak kata dan variasi ucapan yang bisa kita pakai.

Berikut ini beberapa ucapan selamat tahun baru Islam 1440 Hijriyah dalam Bahasa Inggris beserta artinya dalam Bahasa Indonesia, dihimpun dari berbagai sumber.

“Happy New Islamic Year, may Allah make it a good and blessed year for you”

“New is year, New is resolution, New are the spirit and New are my warm. Wishes just for you, Have a promising and fulfilling New year, Happy New Islamic Year 1 Muharram 1439 H”