Wali Kota Makassar Paparkan Lorong Garden di My Home Indonesia

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, AMBON - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto diundang khusus menjadi pembicara dalam konferensi bertema From Home to City.

Kegiatan nasional gathering My Home Indonesia 2018 itu dihelat di The Natsepa Resort and Conference, Ambon, Selasa (4/9/2018).

Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan HUT k- 433 Kota Ambon yang jatuh pada bulan September.

Dalam kesempatan tersebut, Danny Pomanto memaparkan konsep Lorong Garden Makassar.

"Alhamdulillah, kita dipercaya untuk berbagi pengalaman partisipasi masyarakat dan membangkitkan spirit mereka sehingga mau mengambil peran sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Kita buktikan melaui Lorong Garden Makassar,” ucap Danny dalam rilisnya.

Danny menyebutkan, lorong atau gang adalah sel inti sebuah kota, dan membangun sebuah gang sama seperti membangun sebuah kota.

"Banyak persoalan perkotaan berada di dalam gang, seperti kejahatan dan kemiskinan. Jika pemerintah dapat memberdayakan masyarakat yang tinggal di gang dan dapat memecahkan masalah warga yang tinggal di gang maka hampir semua masalah perkotaan dapat diatasi," ucap Danny.

Tujuan diusungnya Gathering My Home Indonesia guna merajut kebersamaan dan dan diharapkan mampu memberi dampak positif kepada bangsa.

Sebab dalam situasi pergeseran dan gelombang transformasi yang begitu cepat di Indonesia sangat dibutuhkan kepedulian dari manusia yang menghuninya.

Nasional Gathering My Home Indonesia adalah kegiatan rutin tahunan May Home Indonesia yang penyelenggaraannya kali ini dilaksanakan di Kota Ambon.

Kegiatan ini dihadiri kepala daerah dari 34 provinsi di Indonesia, serta pemimpin di dunia kerja di seluruh Indonesia, hingga mancanegara.

"Sasaran dari kegiatan ini tentunya setiap individu setelah kita sharing pengalaman di sini bisa membawa satu perubahan positif dan membangun kepedulian terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan, sekolah, dan tempat kerja, langsung pada inti persoalannya," pungkas Danny. (*)