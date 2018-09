Harga Cabai Anjlok di Pasar Lakessi Parepare

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Pasca-Iduladha 1439 Hijriah, harga kebutuhan bumbu dapur turun drastis di pasar tradisional di Parepare.

Salah satu yang harganya anjlok yakni lombok besar. "Sebelumnya kita jual Rp 40 ribu per kilogramnya, sekarang Rp 18 ribu per kilogram saja," kata Pedagang Pasar Lakessi, Badaria, Selasa (4/9/2018).

Ia menjelaskan, selain lombok besar, bumbu dapur lain juga ikut turun seperti tomat, cabai, dan bawang merah.

"Tomat turun dari Rp 10 ribu per kilogram kini tinggal Rp 5 ribu per kilogram dijualkan. Bawang merah dari Rp 35 ribu per kilo kini tinggal Rp 25 ribu per kilogramnya," tuturnya.

Sedangkan cabai, kini dijual Rp 20 per kilogram sementara sebelumnya Rp 50 ribu per kilogram.

Menurut pedagang, anjloknya harga ini diduga dipicu karena banyak stok yang ada ditingkat pengepul.(*)