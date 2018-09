Sumarsono: Goodbye Sulselku, Ewako!

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Dirjen Otoda RI, Sumarsono mengapresiasi masyarakat Sulawesi Selatan yang telah menerima dan mengawal Pemprov Sulsel selama dirinya menjabat sebagai Penjabat (Pj) gubernur.

Status Sumarsono sebagai Pj Gubernur akan berakhir pada 5 September seiring dengan pelantikan Gubernur Sulsel definitif, Prof Nurdin Abdullah di Istana Negara di Jakarta oleh Presiden RI Joko Widodo.

Atas dukungan masyarakat, Sumarsono merasa bangga pernah berada di tengah-tengah masyarakat Sulsel.

Budaya Bugis-Makassar, dengan filosofi sipakatau, sipatokkong, sipakalebbi membuat dirinya bangga dan memiliki kesan tersendiri bagi Soni sapaan Pj Gubernur Sulsel ini.

Kepada Tribun-Timur.com, Soni mengatakan filosofi ini menjunjung tinggi rasa persaudaraan antar sesama.

"Goodbye all the best, Sulselku, ewako, ewako," tulis Soni di WhatsApp-nya.

Saat ini, Soni mengaku baru saja rapat terbatas dengan Menteri Dalam Negeri membahas pelantikan Gubernur.

Dalam rapat itu sudah paten, jika jadwal pelantikan Gubernur Sulsel dan beberapa daerah digelar 5 September 2018.

Ada dua tahap pelantikan Gubernur Sulsel di Istana Negara.

Untuk daerah yang masuk tahap I, diantaranya Sumut, Sultra, Sulsel, Jateng,Bali, Kalbar, NTT, dan Papua.

Sedangkan tahap II, pada 27 Sept utk 4 Pemprov, diantaranya Jabar, NTB, Sumsel, dan Kaltim.(sal)