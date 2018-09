Siaran Langsung, Live di beIN Sports 3 dan MNC TV Chelsea Vs Bournemouth Jam 21:00 WIB

Siaran langsung, live di beIN Sports 3, MNC TV Chelsea Vs Bournemouth.

TRIBUN-TIMUR.COM - Tonton siaran langsung, live di beIN Sports 3, MNC TV Chelsea Vs Bournemouth yang ditayangkan mulai jam 21:00 WIB, Sabtu (1/9/2018), dari Stamford Bridge, London, Inggris.

Matchday pekan keempat Liga Inggris 2018/2019 dimulai pada hari ini

Pada hari pertama di pekan keempat ini, sebanyak tujuh pertandingan akan digelar.

Beberapa klub yang akan bermain hari ini di antaranya adalah Leicester City vs Liverpool, Chelsea vs Bournemouth dan Man City vs Newcastle.

MNC TV menayangkan siaran langsung pertandingan ini.

Sedangkan hari kedua, Minggu (2/9/2018), pertandingan antara Burnley FC Vs Man United akan disiarkan langsung pula melalui MNC TV pada jam 21.30 WIB.

Burnley FC akan menjamu Manchester United (MU) pada pertandingan Liga Inggris atau Premier League 2018/2019 pekan keempat, Minggu (2/9/2018).

Pertandingan antara Burnley dan Man United (MU) akan digelar di Stadion Turf Moor, Burnley, Inggris, mulai jam 22.00 WIB.

Saat ini, Manajer MU, Jose Mourinho, sedang berada dalam tekanan kuat, setelah klubnya kalah di kandang sendiri saat melawan Tottenham.

MU sama sekali tak memasukkan gol, sementara tim tamu berhasil mencetak tiga tendangan kemenangan.