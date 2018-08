FOTO: Sekolah Pasca Sarjana Unhas Gelar Konferensi Internasional di Claro

Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin menggelar Konferensi Internasional bertajuk The 1st Internasional Conference on Global Issue for Infrastructure, Environment and Socio-Economic Development di ruang Phinisi Ballaroom Hotel Claro, Jumat (31/08/2018).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin menggelar Konferensi Internasional bertajuk The 1st Internasional Conference on Global Issue for Infrastructure, Environment and Socio-Economic Development di ruang Phinisi Ballaroom Hotel Claro, Jumat (31/08/2018).

Konferensi yang membahas tema Natural Disaster Management on Risk Reduction Toward Sustainable Development for Civic Society tersebut menghadirkan dua keynote speaker, yaitu Kepala Badan Meteorolgi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Prof. Ir. Dwikorita Karwanawaty, M.Sc., Ph.D., dan mantan Rektor Unhas Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.Bo.