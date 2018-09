BKN Rilis Video Persiapan Help Desk SSCN, Calon Pendaftar CPNS Deg-degan

TRIBUN-TIMUR.COM - Untuk kamu yang berminat mendaftar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 sebaiknya segera bersiap-siap.

Cek kembali berkas-berkas atau persyaratan-persyaratan untuk mendaftar CPNS 2018.

Pasalnya, pengumuman penerimaan CPNS 2018 diperkirakan bakal diumumkan dalam waktu dekat ini.

Meski belum ada pengumuman resmi dari pemerintah kapan CPNS 2018 dibuka, namun tanda-tanda penerimaan CPNS 2018 segera dibuka semakin menguat.

Hal itu diisyaratkan dalam video yang diunggah di akun twitter resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat (30/8/2018) malam.

Dalam video itu, tampak sejumlah prosedur berkaitan CPNS ditampilkan.

Mulai dari verifikasi administrasi hingga help desk SSCN.

Sayangnya video tersebut belum menjelaskan secara lengkap lantaran terdapat keterangan bakal ada video lanjutan.

Memberi keterangan video yang diunggah itu, admin twitter BKN meminta warganet bersiap untuk pertempuran hebat.

"Prepare for the epic battle. Dream high, reach higher.

See you soon," tulisnya.