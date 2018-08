Rupiah Terus Melemah, Hari Ini di Posisi Rp 14.711 Per Dollar AS

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nilai tukar rupiah terus melemah selama pekan ini.

Terlebih saat dibuka di perdagangan hari ini, Jumat (31/8/2018). Dilansir kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) di laman bi.org.id rupiah terkerek tak lebih 0,65 persen.

Hari ini, rupiah di posisi Rp 14.711 per dollar Amerika Serikat. Angka tersebut tertinggi pada pekan ini.

Sebelumnya pada Senin (27/8/2018) Jisdor mencatat rupiah menguat di posisi Rp 14.610 per dollar AS.

Selasa hingga Jumat, Rupiah terus melemah. Tercatat pada Selasa (28/8/2018) rupiah di posisi Rp 14.614 per dollat AS, lalu melemah kembali pada Rabu (29/8/2018) di angka Rp 14.643 per dollar AS.

Kemarin, Kamis (30/8/2018) lagi-lagi rupiah melemah di angka Rp 14.655 per dollar AS. (*)