PSSI Sulsel Tugaskan Wasit Liga 1 di Final Liga 3

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Babak final Liga 3 zona Sulawesi Selatan yang mempertemukan Palopo United versus Persibone akan digelar di Lapangan Karebosi, Minggu (2/9/2018).

Untuk menyukseskan gelaran tersebut, penyelenggara Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI Sulawesi Selatan ‎mengadakan rapat Technical Meeting bersama kedua perwakilan tim, termasuk perwakilan Pinrang dan Gowa yang juga akan bertemu di babak final Soeratin Cup. Rapat ini dilaksanakan di Warkop Dg Sija, Jumat (31/8/2018) sore.

Untuk menjamin kesuksesan babak final Liga 3 zona Sulsel ini, pihak Asprov PSSI menugaskan para wasit berlisensi tinggi dan sudah berpengalaman di kancah persepakbolaan Indonesia.

"Kami menugaskan wasit-wasit yang juga bertugas di Liga 1. Jadi wasit utamanya nanti bernama Andi Asri, Asisten Wasit I Akbar Jamaluddin dan Asisten Wasit II yakni Rizal," ujar Ahmadi Jafri, Executive Committee (Exco) Asprov PSSI bidang perwasitan saat ditemui sebelum rapat Technical Meeting itu dimulai.

‎Sedangkan untuk final Soeratin Cup, lanjut Ahmadi akan dipimpin wasit yang bertugas di kompetisi Liga 2. Dengan begitu, pihaknya berharap para peserta tak lagi risau tentang pengadil lapangan. Selama ini memang wasit kerap menjadi sorotan dalam beberapa laga karena dinilai cukup mempengaruhi jalannya pertandingan.

"Semoga laga berjalan lancar, apalagi wasit yang kami tugaskan ini memang juga bertugas di Liga 1,"katanya. Tambah yakin sebab sekarang setiap laga tidak lagi diawasi oleh pengawas pertandingan saja, tetapi juga penilai wasit (IW).

"Dengan tugas utama menilai kinerja wasit sesuai Law of the game (peraturan pertandingan). Tentu jika ada kinerja wasit tidak sesuai law of the game itu, kita bisa melaporkan ke PSSI atau operator dan wasit itu akan di-sanksi tentu," tambahnya.

‎Wakil Ketua Asprov PSSI Sulsel, Mulyadi yang turut hadir dalam rapat itu meyakinkan para peserta babak final Liga 3 dan Soeratin Cup, bahwa laga final ini bakal berjalan lancar dan aman.

"Mengapa kami katakan demikian, karena selama ini menurut pandangan versi tim ada kontradiktif soal perangkat pertandingan. Maka itu kami garansi dan akan awasi dengan ketat," katanya.

Selain itu pihaknya juga akan menurunkan personel gabungan TNI dan Polri untuk pengamanan selama babak final kedua even tersebut.(*)