Nasib 4 Penculik Balita 1,5 Tahun di Makassar Ditentukan Pekan Depan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Nasib empat penculik balita berusia 1,5 tahun di Jl Pendidikan Raya Komplek IKIP, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Makassar, ditentukan pekan depan.

Pengadilan Negeri Makassar menjadwalkan persidangan para terdakwa dengan agenda pembacaan putusan atas perkara tersebut.

Keempat terdakwa ini masing masing Yusfikar Majid alias Yus, Andi Rezha Septian Abbas alias Risal (28), Anwar alias Abang, dan Yuliasri alias Ayu.

"Sesuai agenda sidang sebelumnya hari Rabu sudah masuk pembacaan putusan," kata Kuasa Hukum salah satu terdakwa, Yuda kepada tribun-timur.com, Jumat (31/8/2018).

Yudha berharap dalam putusan nantinya, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara memutus sesuai dengan fakta persidangan dengan tidak memberatkan klienya.

"Tentunya kami harap bebas, karena klien kami anggap ini hanyalah korban terutama Ayu," ujarnya.

Sebelumnya keempat terdakwa dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Makassar.

Dimana Yusfikar Majid alias Yus , Andi Rezha Septian Abbas alias Risal dan Anwar alias Abang dituntut selama enam (6) tahun penjara. Kecuali Ayu lima tahun penjara.

Perbuatan terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 83 Jo pasal 76 F UU RI 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan snak.

Sebagaimana telah diubah menjadi UU no. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.(*)