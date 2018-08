Minyak Goreng Sania Hanya Rp 24.500 di Alfamidi

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Aneka produk ditawarkan dengan promo spesial di Alfamidi melalui Promo JSM, berlaku syarat dan ketentuan.

Promo JSM Indomaret mulai 31 Agustus hingga 2 September 2018.

Pertama ada Champ Chicken Nugget 500 gram hanya Rp 35.900. Meg Keju Serbaguna 170 gram hanya Rp 9.900.

Sania Minyak Goreng Pouch 2 liter hanya Rp 24.500, maksimal 6 pcs/struk. Kapal Api Special Mix 10x25 gram hanya Rp 10.500.

Yoforia Yogurt Berry Smooth, Coffee Cream, Blueberry Good Cup 200 ml hanya Rp 6.500.

Beli 2 Zee Chocolate, Vanilla Box 350g Gratis 2pc Roma Biskuit Kelapa 300g + 1pc Ultra Teh Kotak Jasmine 200 ml.

Sunlight Habbatussauda, Daun Mint Refill 800 ml hanya Rp 13.500. Beli dua TehBotol Sosro Pet 450 ml gratis 1 pc TehBotol Sosro Pet 350 ml.

My Baby Minyak Telon Plus 60 ml hanya Rp 14.500. My Baby Minyak Telon Plus 90 ml hanya Rp 19.900.

Pond's Facial Foam White Beauty, Facial Scrub Clear Solutions, Anti Bacterial 100 gram hanya Rp 19.500.

Pepsodent Pasta Gigi Herbal 190 gram hanya Rp 11.900. Shinzu'i Body Clean Kirei, Iseiya, Keiko, Matsu Refill 450 ml hanya Rp 17.500.

Daia Detergent Putih, Detergent Plus Softener Pink/Violet 900 gram hanya Rp 14.700. Gratis Ultra Milk 225 ml all variant setiap isi pulsa XL minimal Rp 100.000.(*)