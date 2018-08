Ini Jadwal Lengkap Liga Champions 2018-2019! Simak Juga Hasil Undian Grup

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) menggelar pengundian grup Liga Champions 2018-2019 di The Grimaldi Forum, Monaco, Kamis (30/8/2018) dini hari Wita.

Beberapa klub dipastikan harus bekerja keras untuk lolos ke babak 16 besar, karena akan menghadapi lawan-lawan yang berat.

Liverpool yang berhasil melaju ke final Liga Champions 2018 lalu misalnya, harus mampu mengatasi ancaman Paris Saint-Germain (PSG) dan Napoli di Grup C.

Begitupula Barcelona yang akan mendapat ancaman serius dari Tottenham Hotspur dan Inter Milan di Grup B.

Kandang Atletico Madrid menjadi stadion pelaksanaan laga final Liga Champions 2019 (INT)

Ke-32 klub terbaik Eropa yang terbagi dalam delapan grup itu mulai bertanding 18 September 2018 mendatang. Dari 32 klub, akan lolos 16 klub.

Babak final akan berlangsung di Kota Madrid, Spanyol, 1 Juni 2019 mendatang. (*)

jadwal pertadingan

Penyisihan Grup

Matchday one: 18/19 September 2018

Matchday two: 2/3 Oktober

Matchday three: 23/24 Oktober

Matchday four: 6/7 November

Matchday five: 27/28 November

Matchday six: 11/12 Desember

Babak 16 Besar