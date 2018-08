Beli Susu Gratis Minyak Goreng di LOTTE Mart Panakkukang

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aneka susu ditawarkan dengan promo spesial di LOTTE Mart Mall Panakkukang melalui Milk Fair yang akan berlangsung hingga 9 September 2018.

Program Milk Fair ini khusus untuk produk Bebelac, SGM Eksplor dan Nutrilon. Dimana penawaran mulai dari turun harga hingga promo menarik lainya.

Untuk promo turun harga ada Bebelac Gold 3 Box 360 gram dari Rp 63.400 per kotak menjadi Rp 56.900. Box 700 gram dari Rp 119.600 menjadi Rp 106.900 per kotak.

Untuk SGM Eksplor 1+ all variant 900 gram ditawarkan dengan harga Rp 83.500 per kotak jika beli satu, Rp 75 ribu per kotak jika beli dua dan Rp 70.900 per kotak jika beli tiga.

Lalu special price untuk SGM Eksplor 1+ box 150 gram dari Rp 12.900 turun dengan harga mulai Rp 10.500 per kotak dan box 400 gram dari Rp 34.300 juga turun dengan harga mulai Rp 31.500.

Sementara untuk SGM Aktif UHT 110 ml jika beli satu harganya Rp 3.300 per kotak, beli empat harganya Rp 2.609 per kotak dan jika beli 40 harga per kotaknya Rp 2.300.

Selanjutnya Nutrilon royal 3 honey & vanilla box 400 gram dari Rp 85.900 per kotak menjadi Rp 77.500. Lactamil box 400 gram dari Rp 71.800 per kotak menjadi Rp 59.900.

Promo menarik lainya ialah setiap pembelian SGM Eksplor dan Bebelac senilai Rp 150 ribu untuk produk susu anak diatas satu tahun gratis minyak goreng 1 liter.

Lalu setiap pembelian 2 kali Nutrilon Royal 3/4 800 gram gratis minyak goreng 2 liter. Minyak goreng tersebut seharga Rp 30.700.(*)