Sean Gelael Ungkap Sifat Asli dan Hubungannya Putra Ahmad Albar yang Meninggal di Usia Muda

TRIBUN-TIMUR.COM-- Kabar duka datang dari keluarga penyanyi senior Ahmad Albar.

Anak bungsunya bersama aktris Rini S Bono, Faldy Albar meninggal dunia, Rabu (29/8/2018).

Rasa duka tak hanya dirasakan keluarga besar Ahmad Albar, tetapi juga keluarga Rini S Bono yang telah lama bercerai dengan personil Godbless itu.

Bahkan anak Rini dari Ricardo Gelael, Sean Gelael merasakan duka atas meninggalnya Faldy Albar.

Sean memajang fotonya bersama Faldy juga Fachri Albar di lama instagramnya.

Dia menuliskan kalimat yang menyentuh untuk kakak tirinya.

Menurutnya, Faldy memiliki hati emas dan dia merasa bersyukur memiliki saudara yang penuh kasih dan perhatian.

"All i can say is, you have a heart of gold, and i am thankful to have had a brother as loving and caring as you.... always with us," tulis Sean di akun instagramnya.

Ucapan duka cita pun memenuhi kolom komentar unggahan Sean.

aritulang_official: Turut berduka cita Sean

melany_kg1: So sorry for you loss Sean...RIP Faldy