Berikut Syarat Pendaftaran Pemantau Pemilu 2019 di Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan membuka pendaftaran pemantau Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Pendaftaran pemantau sudah dibuka secara umum bagi lembaga independen yang hendak menyukseskan dan mendukung penyelenggaraaan pemilu nanti.

Pendaftaran dibuka selama tahapan pemilu berjalan dan berakhir tujuh hari sebelum hari H pencoblosan.

"Pendaftaran sampai 7 hari sebelum hari H pencoblosan dan pemantau sudah harus terakreditasi oleh bawaslu. Sudah ada beberapa lembaga yang mengambil formulir, tapi belum kembalikan formulirnya ke kami," kata Komisioner Bawaslu Provinsi Sulsel, Saiful Jihad, Rabu (29/8/2018).

Adapun syarat-syarat menjadi pemantau pemilu, lanjut Saiful itu sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2018, tentang pemantau pemilu.

Berikut persyaratan menjadi pemantau Pemilu:

Pasal 2

(1) Pemantau Pemilu dapat dilaksanakan oleh:

a. Pemantau Pemilu dalam negeri; dan

b. Pemantau Pemilu luar negeri.

(2) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri atas:

a. Pemantau Pemilu nasional;

b. Pemantau Pemilu provinsi; dan

c. Pemantau Pemilu kabupaten/kota.

(3) Pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri atas:

a. lembaga Pemantau Pemilu dari luar negeri;

b. lembaga Pemilu luar negeri; dan

c. perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Pasal 3

(1) Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan:

a. berbadan hukum yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah;

b. bersifat independen;

c. mempunyai sumber dana yang jelas.

d. terakreditasi dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

(2) Bagi Pemantau Pemilu dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, harus memenuhi persyaratan:

a. mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai Pemantau Pemilu di negara lain, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan

pemantauan;

b. memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilu dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan

c. memenuhi tata cara melakukan pemantauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(ziz)