Siaran langsung atau live di beIN Sports 3 AS Roma Vs Atalanta jam 01:30 WIB.

AS ROMA

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadwal siaran langsung atau live Liga Italia pekan ke-2 pada malam ini akan mempertemukan AS Roma Vs Atalanta.

Laga AS Roma Vs Atalanta akan dimulai pada Selasa (28/8/2018) pukul 01.30 WIB.

AS Roma Vs Atalanta disiarkan langsung (live) melalui stasiun televisi berlangganan beIN Sports 3.

Jika anda ingin menonton live streaming beIN Sports 3 AS Roma Vs Atalanta melalui laman Beinsports.com, maka harus membayar biaya langanan.

Jelang pertandingan AS Roma Vs Atalanta, nama Kevin Strootman sudah tidak ada lagi di dalam skuat AS Roma yang akan menghadapi Atalanta di pekan kedua Liga Italia Serie A, Senin (27/8/2018).

Baca: Klasemen Usai MotoGP Silverstone Inggris 2018 Batal, Marc Marquez dan Valentino Rossi Terus Saingan

Menjadi andalan tim sejak bergabung pada 2013, waktu Kevin Strootman di klub Liga Italia, AS Roma, akhirnya habis.

Baca: Update Klasemen atau Perolehan Medali Asian Games 2018 pada Senin, 27 Agustus 2018

AS Roma setuju melepas gelandang asal Belanda itu ke klub Liga Prancis, Olympique Marseille.

Jadwal:

Kepindahan Strootman masih bisa terjadi walaupun bursa transfer Liga Italia sudah ditutup pada 18 Agustus 2018.

Pasalnya, Roma masih bisa menjual lantaran bursa transfer Liga Prancis baru usai pada 31 Agustus 2018. Pada hari itu, dia memang dijadwalkan menjalani tes medis di Marseille.